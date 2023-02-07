ضوء اخضر امريكي الى اسرائيل لشن عمليات عسكرية في العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - كشفت صحيفة هاريتز الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 7 شباط عن وجود تخويل من الولايات المتحدة الأمريكية مقدم إلى إسرائيل لتنفيذ ضربات عسكرية جوية في مناطق محددة داخل العراق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها وتابعته كوردستان 24 إن "الحكومة الأمريكية والمسيطرة على المجال الجوي العراقي، منحت إسرائيل "الضوء الأخضر" لتنفيذ ضربات عسكرية داخل مناطق تقع اغلبها على الحدود العراقية السورية وتحديدا في الممرات النافذة بين البلدين".

وأكد احد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة بشكل سري، أن "إسرائيل تحب استخدام هذه الممرات عبر العراق وسوريا نظرا لعدم قدرة أنظمة الدفاع السوري على التمييز بين الطائرات الأمريكية التي تقوم بجولات مستمرة في المنطقة، والطائرات الإسرائيلية التي تهاجم أهدافا داخل العراق".

وأوضحت الصحيفة بحسب تقريها أنه "خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم منع الطائرات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات داخل العراق وسوريا خوفا من أن تقود إلى رفع التوتر مع إيران وروسيا، الأمر الذي تغير بعد عام 2018"، بحسب وصفها، حيث باتت الطائرات الإسرائيلية تعمل تحت موافقة مباشرة من البيت الأبيض.

المصدر : بغداد اليوم