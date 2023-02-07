منوعات

هل تتنبّأ الحيوانات بالزلازل قبل حدوثها؟

author_image Kurdistan24 اربیل
الحيوانات تشعر بالزلازل قبل وقوعها- وكالات
الحيوانات تشعر بالزلازل قبل وقوعها- وكالات
العالم زلزال حيوانات استشعار عن بعد الكوارث الطبيعية

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال العلم يرفض الفرضية القائلة بإمكانية تنبؤ الحيوانات بالكوارث الطبيعية، في مقدمتها الزلازل.

لكن شهادات الكثيرين بتنبؤ هذه الكائنات بالزلازل قبل وقوعها، أثارت اهتمام الباحثين الذين يستخدمون أحدث التقنيات لمراقبة الحيوانات المختلفة.

وتشير سجلات تاريخية إلى أن سكان اليونان القديمة قد شاهدوا هروباً جماعياً لحيوانات مثل الفئران والثعابين من مناطقهم، قبل زلزال قوي وقع نحو عام 373 قبل الميلاد.

وأجرى مارتن ويكيلسكي من معهد "ماكس بلانك" لدراسة سلوك الحيوانات  في ألمانيا، تحقيقاً في الأنماط السلوكية المتغيرة عند الحيوانات قبل أيام من وقوع الزلزال. 

وزرع ويكيلسكي أجهزة استشعار على 6 أبقار و5 أغنام وكلبين كانت في منطقةٍ بشمال إيطاليا  معرضة للزلازل، وكشفت التجربة عن تغيير في سلوكها قبل 20 ساعة من وقوع الزلزال.      

وأظهرت الحيوانات نشاطاً أكثر بنسبة 50 بالمئة خلال إطار زمني مدته 45 دقيقة مقارنة بالأيام السابقة، ومن خلال سلسلة من الحسابات، توقّع الباحثون بدقة زلزالاً قوته أعلى من 4 درجات.وباستخدام الطريقة ذاتها، توقع الباحثون 7 من أصل 8 زلازل قوية.              

ووفقاً للجيولوجي الأميركي، جوزيف ل. كيرشفينك، فأن العديد من الحيوانات يمكن أن تشعر بموجة "بي" (هي واحدة من النوعين الرئيسيين لموجات الجسم المرنة، تسمى الموجات الزلزالية في علم الزلازل. تنتقل موجات بي أسرع من الموجات الزلزالية الأخرى، وبالتالي فهي أول إشارة من الزلزال تصل إلى أي موقع متأثر أو إلى جهاز قياس الزلازل).             

فسر الباحثون الأمر بأن التركيب الجيني الحالي لمجموعة واسعة من الفقاريات، يسمح بالإبلاغ عن سلوكيات "الإنذار المبكر" لأنواع أخرى من الأحداث، ومن الممكن أن بعض الحيوانات تحاكي هذا السلوك، وقد حولته إلى "استجابة هروب زلزالي".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف