هل تتنبّأ الحيوانات بالزلازل قبل حدوثها؟

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال العلم يرفض الفرضية القائلة بإمكانية تنبؤ الحيوانات بالكوارث الطبيعية، في مقدمتها الزلازل.

لكن شهادات الكثيرين بتنبؤ هذه الكائنات بالزلازل قبل وقوعها، أثارت اهتمام الباحثين الذين يستخدمون أحدث التقنيات لمراقبة الحيوانات المختلفة.

وتشير سجلات تاريخية إلى أن سكان اليونان القديمة قد شاهدوا هروباً جماعياً لحيوانات مثل الفئران والثعابين من مناطقهم، قبل زلزال قوي وقع نحو عام 373 قبل الميلاد.

وأجرى مارتن ويكيلسكي من معهد "ماكس بلانك" لدراسة سلوك الحيوانات في ألمانيا، تحقيقاً في الأنماط السلوكية المتغيرة عند الحيوانات قبل أيام من وقوع الزلزال.

وزرع ويكيلسكي أجهزة استشعار على 6 أبقار و5 أغنام وكلبين كانت في منطقةٍ بشمال إيطاليا معرضة للزلازل، وكشفت التجربة عن تغيير في سلوكها قبل 20 ساعة من وقوع الزلزال.

وأظهرت الحيوانات نشاطاً أكثر بنسبة 50 بالمئة خلال إطار زمني مدته 45 دقيقة مقارنة بالأيام السابقة، ومن خلال سلسلة من الحسابات، توقّع الباحثون بدقة زلزالاً قوته أعلى من 4 درجات.وباستخدام الطريقة ذاتها، توقع الباحثون 7 من أصل 8 زلازل قوية.

ووفقاً للجيولوجي الأميركي، جوزيف ل. كيرشفينك، فأن العديد من الحيوانات يمكن أن تشعر بموجة "بي" (هي واحدة من النوعين الرئيسيين لموجات الجسم المرنة، تسمى الموجات الزلزالية في علم الزلازل. تنتقل موجات بي أسرع من الموجات الزلزالية الأخرى، وبالتالي فهي أول إشارة من الزلزال تصل إلى أي موقع متأثر أو إلى جهاز قياس الزلازل).

فسر الباحثون الأمر بأن التركيب الجيني الحالي لمجموعة واسعة من الفقاريات، يسمح بالإبلاغ عن سلوكيات "الإنذار المبكر" لأنواع أخرى من الأحداث، ومن الممكن أن بعض الحيوانات تحاكي هذا السلوك، وقد حولته إلى "استجابة هروب زلزالي".