تركيا ترفض عرض ماسك بإطلاق خدمة "ستارلينك"

أربيل (كوردستان24)- رفضت الحكومة التركية، اقتراح إيلون ماسك، بإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

ونشر ماسك على تويتر، إن إحدى شركاته، شركة، يمكن أن توفر شبكة "ستارلينك"، بمجرد موافقة الحكومة التركية.

وشكر مسؤول تركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، الملياردير على الاقتراح، لكنه قال إن لتركيا قدرات كافية على مستوى الأقمار الصناعية، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ.

وتعد ستارلينك خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها "سبيس أكس"، وهي شركة أسسها عام 2002 الملياردير إيلون ماسك.

وبعد بداية الغزو الروسي على أوكراينا، أعلن إيلون ماسك، عن تقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا بعد توقف خدمات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول بالبلاد.