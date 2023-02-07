سیاسة

الموارد المائية: سد الموصل لم يتأثر بالزلزال ومستعدون لإستقبال كميات إضافية من المياه

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق

أربیل (كوردستان 24 )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، 7  شباط أن السدود العراقية لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا وتعمل بصورة طبيعية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات المهندس علي راضي ثامر في بيان صحفي تابعته كوردستان 24  إن سد الموصل والسدود العراقية الأخرى لم تتأثر بالزلزال والهزات الإرتدادية الأخرى.

وأضاف أن الوزارة استنفرت ملاكاتها العاملة في السدود وأجرت الفحص البصري وفحص لأجهزة الاستشعار المنتشرة في سد الموصل وأظهرت عدم تأثر السدود العراقية وبالخصوص سد الموصل بالزلزال والهزات الإرتدادية .

كما أوضح راضي مستعدون لأستقبال أي كمية من المياه في حال ورودها من الجارتين خصوصاً، وأن هناك فراغا خزنيا في السدود يمكننا من التعامل مع أي موجة مياه ترد للعراق.

وتابع بالقول، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن السدود في سوريا وتركيا بحالة جيدة.

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