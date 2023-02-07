اكتشاف منطقة صناعية في لكش الأثرية بذي قار

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت مديرة مفتشية آثار ذي قار، اليوم الثلاثاء، 7 شباط عن العثور على منطقة صناعية تأريخية في لكش الأثرية بذي قار، فيما أشارت الى أن المنطقة تضمنت مطعماً وأواني فخارية لحفظ الطعام.

وقال مدير المفتشية شامل الرميض لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البعثة الأميركية عثرت على مكان عام أشبه بالمطعم فيه دكات طينية تتضمن كراسي مزدوجة لتناول الطعام في منطقة لكش الأثرية بمحافظة ذي قار".

وأضاف أن "هذا الاكتشاف مهم في إثراء حضارة وادي الرافدين بمعلومات مهمة عن صناعة الفخار والدمى الطينية، ويوجد داخله مكان لطهي وحفظ الطعام، وهو عبارة عن جرة كبيرة بداخلها جرة أخرى صغيرة وفخار مُكسر لتبريد الطعام وحفظه".

يذكر أن مدينة لگش هي مدينة سومرية تقع في قضاء الدواية، ويعود تأريخها الى 2900 ق م، وأسسها الملك السومري أورنانشا، وتعاقب عليها عدة ملوك سومريون، حيث تعد أكبر مدينة في العراق القديم، وتبلغ مساحتها نحو 25 كم2.