سیاسة

البرلمان يقرر تأجيل جلسته لمدة نصف ساعة

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العراق

أربيل (كوردستان 24  ) - أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 7 شباط تأجيل عقد جلسته لمدة نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24  أنه "قرر نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة".

وفي وقت سابق، اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم .

وقالت الدائرة في بيانها إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل تضمن، التصويـت علـى إقالـة محافــظ الديوانيـة، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 ومشروع قانون تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط".

وأضافت، أن "الجدول تضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص"، مشيرة الى أن "الجلسة ستبدأ في الساعة 11 قبل الظهر"

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