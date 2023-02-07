سفارة بغداد في أنقرة تصدر بياناً بشأن الجالية العراقية في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أوعزت سفارة بغداد في أنقرة إلى الجالية العراقية بمحافظة غازي عنتاب التركية والتي تأثّرت منازلهم بسبب الزلزال، بالتوجّه إلى مدرسة دار السلام الأهلية العراقية بمنطقة بيش يوز أقلر.

وقالت السفارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، "نود إعلام أبناء الجالية العراقية المقيمة في محافظة غازي عنتاب والمحافظات القريبة منها الذين دمرت منازلهم إثر الهزات الأرضية التي حدثت يوم أمس، بالتوجه إلى مدرسة دار السلام الأهلية العراقية، الواقعة في منطقة بيش يوز أقلر، قرب شلال بارك، والتي تعتبر المركز الخاص لإيواء أبناء الجالية العراقية".

وأضافت أن "السفارة خاطبت خلية الأزمة التي تشكلت بأمر من دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تزويد العوائل المتواجدة في المدرسة بالمساعدات والمؤن الغذائية".

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين، تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى وانهيار آلاف الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقالت الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث (AFAD)، في وقتٍ مبكّر من الثلاثاء، إن عدد الضحايا بلغ (3381) قتيلاً، و20 ألفاً و426 جريح بإصابات متفرّقة.

وعرضت حكومات ومنظمات دولية في أنحاء العالم تقديم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة وسط وجنوبي تركيا وشمال غربي سوريا.