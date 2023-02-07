سیاسة

الرئيس التركي يعلن حالة الطوارئ في 10 محافظات لـ 3 أشهر

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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10  محافظات جنوب شرقي البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين، تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى وانهيار آلاف الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

يأتي ذلك، في وقتٍ تواجه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيل بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطأت عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات.

وقال إردوغان في تصريحٍ متلفز "قرّرنا إعلان حالة طوارئ لضمان تنفيذ عمليات الإغاثة بسرعة، سنتخذ سلسلة من الإجراءات الطارئة لإغراق المناطق المتضررة بعمال الإغاثة والمساعدات المالية".

وأضاف "سننتهي سريعاً من العمليتين الرئاسية والبرلمانية المتعلقتين بهذا القرار الذي سيغطي 10 محافظات تضرّرت بالزلزال، على أن يطبق لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب فرانس برس.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته سترسل أكثر من 50 ألف عامل إغاثة إلى المنطقة وتخصص 100 مليار ليرة تركية (5,3 مليارات دولار) كمساعدة مالية.

 

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