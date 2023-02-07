اقتصاد

إقليم كوردستان يتوقع استئنافاً قريباً لضخ النفط عبر ميناء جيهان

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان الثلاثاء إن عمليات ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي ستستأنف قريباً.

يأتي هذا في وقت أشار فيه مصدر مطلع إلى أن ميناء جيهان التركي مستعد لاستئناف تحميل شحنات النفط الخام، لكن الطقس السيء يحول دون رسو السفن.

وبحسب وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان فإن خط أنابيب النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي "لا يزال متوقفاً"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتتوقع حكومة إقليم كوردستان استئناف التدفقات عبر خط الأنابيب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وفقاً لمصدر آخر مطلع على عمليات النفط لديها.

وأوقف زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا أمس الاثنين العمليات في جيهان وأوقف تدفقات النفط الخام الرئيسية من إقليم كوردستان والعراق وأذربيجان.

كانت الناقلة فاليسينا قبالة سواحل جيهان تنتظر تحميل الخام القادم من العراق وإقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، بينما كانت الناقلتان ألفا بالتيكا ونوردلوتوس تنتظران في المنطقة لإعادة فتح مرفأ تسليم الخام القادم من أذربيجان عبر خط باكو- تفليس- جيهان.

ومن غير المتوقع استئناف عمل الميناء حتى الثامن أو التاسع من الشهر الجاري، وفقا لمصادر الشحن والتجارة، حيث يجري تقييم الأضرار.

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