تركيا تعلن حصيلة جديدة لعدد المباني المدمرة جراء الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأبنية المهدّمة جراء الزلازل الذي ضرب جنوب البلاد أمس بلغ 5 آلاف و775.

وقال في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، إن "عدد الهزات الارتدادية بلغ 312 هزة بينها 3 فاقت شدتها 6 درجات، و24 هزة راوحت شدتها بين 5 إلى 6 درجات".

وأضاف أوقطاي "وصل إلينا 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وهناك أكثر من 70 دولة عرضت المساهمة في أعمال البحث والإنقاذ".

وأشار إلى "إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".

وأوضح أن "24 ألفاً و443 عنصر بحث وإنقاذ يعملون حالياً على انتشال من بقوا تحت الأنقاض في كافة المناطق التي تضررت من الزلزال".

وذكر أوقطاي بأن "مطار ولاية أضنة بات بمثابة مركز لوجستي"، مبيناً أن "الطائرات التي تنقل المساعدات وفرق الإنقاذ تهبط في هذا المطار".

وشدد على "ضرورة إبقاء الطرقات العامة والفرعية مفتوحة في كافة المناطق"، داعياً "كافة المواطنين إلى عدم استخدام سياراتهم إلا للضرورة القصوى".

كما أشار إلى أن "الجهات المختصة تعمل ليل نهار لإصلاح خطوط نقل الغاز الطبيعي"، مبيناً أنه "من المتوقع إمداد ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة في أقرب وقت".

وشكر أوقطاي كافة الدول الأجنبية التي ساهمت في أعمال البحث والإنقاذ.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​