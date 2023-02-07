رئيس حكومة إقليم كوردستان يتحدث هاتفياً مع وزير الخارجية التركي

أربيل (كوردستان 24)- تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء 7 شباط (فبراير) 2023، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وعبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان لوزير الخارجية التركي عن مواساته وتضامنه وتعاطفه مع أسر ضحايا الزلزال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الكارثة.

كما أعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان التام لتقديم يد العون إلى المتضررين وإغاثتهم.

هذا وشكر وزير الخارجية التركي رئيس الحكومة على تضامنه وعلى المساعدات الإغاثية التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان إلى المنكوبين.