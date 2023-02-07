بالفيديو | النيران تلتهم الحاويات وتعلّق العمليات في ميناء إسكندرون التركي

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلو كوردستان 24 في تركيا بأن النيران لا تزال تلتهم حاويات في ميناء إسكندرون التركي بفعل الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأظهرت لقطات بثتها كوردستان 24 اشتعال النيران في المئات من حاويات الشحن بالميناء مع ارتفاع أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء.

وتضرر الميناء الاستراتيجي الواقع على ساحل البحر المتوسط في محافظة هاتاي بسبب الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا وأوقع آلاف الضحايا.

وقال مراسل كوردستان 24 آزاد آلتون إن النيران المندلعة أدت إلى تعليق العمليات وأجبر شركات شحن على تحويل السفن لموانئ أخرى.

وبدت ألسنة اللهب تتصاعد من المئات من الحاويات المكدسة على الرصيف، في وقت كان فيه حجم النيران التي اندلعت أمس الاثنين أكبر من خراطيم المياه التي استخدمتها سيارة إطفاء.

ولا تزال بعض مناطق الشحن بميناء ليماك في مجمع إسكندرون مشتعلة. واُغلق الميناء أمام جميع العمليات إلى أجل غير مسمى.

وبحسب مصادر محلية فإن الحريق بدأ في حاوية مليئة بزيت صناعي قابل للاشتعال بالنظر إلى ألسنة اللهب والدخان، في حين انقلبت حاويات أخرى على جانبها مما حال دون وصول خدمات الطوارئ.

وحاولت السلطات دون جدوى التصدي للحريق بالقوارب أمس الاثنين بعد أن عرقلت الأضرار الناجمة عن الزلزال الوصول إلى الموقع.

ودمر الزلزال أكثر من 1200 مبنى في هاتاي وحدها.

ويضم ميناء إسكندرون صناعات ثقيلة مثل الصلب ويعد واحداً من مركزين رئيسيين للحاويات على الشواطئ الجنوبية الشرقية لتركيا.

ويركز الميناء بشكل خاص على التجارة المحلية التركية بدلا من أن يكون له دور إقليمي محوري أوسع.