البيشمركة ترحب ببيان التحالف بشأن الإصلاح: ماضون في تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم

أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة البيشمركة اليوم الثلاثاء ببيان التحالف الدولي وتعاونه مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بالبرنامج الإصلاحي لقواتها.

وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2018، أعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروعاً كبيراً لإعادة تأهيل البيشمركة في إطار برنامج إصلاحي شامل بالتنسيق مع الحكومة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد البيشمركة مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها وإعادة هيكلة القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان "نرحب بالبيان الصادر عن التحالف الدولي في إقليم كوردستان والقنصلية الأمريكية لدى أربيل".

وأشادت الوزارة بقوات التحالف على ما تقدمه من مساعدة إليها، وعلى تصميم الحلفاء في تنفيذ نقاط مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال الإصلاح.

وجاء في البيان "كذلك نشكر رئاسة إقليم كوردستان والحكومة على دعم العملية ومساندتها".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها تعمل على المضي في مسار الإصلاح وتنفيذ نقاط مذكرة التفاهم المشتركة.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وتعهدت واشنطن باستمرار التدريب.