مجلس الوزراء العراقي يحسم قراراً بشأن مستحقات فلاحي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء تسديد المستحقات المالية المتأخرة لفلاحي إقليم كوردستان عن عامي 2015 و2016.

وبدأت الحكومة العراقية العام الماضي بصرف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين والمزارعين في الإقليم. وسددت دفعة عام 2014 في تشرين الأول أكتوبر 2022.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة أكثر من 570 مليار دينار للأعوام 2014 و2015 و2016.

وصرفت بغداد لفلاحي كوردستان ما قيمته 268 مليار دينار إلى الآن، ولا تزال بذمتها أكثر من 300 مليار دينار.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أكد تنفيذ القرار رقم (270 لسنة 2022)، الذي ينصّ على تخويل وزارة التجارة تسديد مستحقات فلاحي ومزارعي إقليم كوردستان (2015- 2016) بالسعر المدعوم، بحسب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

ولم يتسلم فلاحو كوردستان كامل مستحقاتهم المالية للسنوات 2014 و2015 و2016، ويقول كثير منهم إن عدم تسديدها جاء بـ"قرار سياسي" لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

ولطالما نظم الفلاحون احتجاجات أمام برلمان كوردستان وفي بغداد للمطالبة بمستحقاتهم.