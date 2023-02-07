العراق يرصد ثلاثة مليارات دينار لتقديم مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء تخصيص ثلاثة مليارات دينار لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى تركيا وسوريا بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين المتجاورين وأوقعت آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين وتشريد الملايين.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه "أقرّ قيام وزارة الهجرة والمهجرين بشراء مواد إغاثية وتموينية وصحية بمبلغ ثلاثة مليارات دينار... ويتم تخصيص تلك المواد إلى منظمة الهلال الأحمر العراقية لتقديمها كمساعدات ومواد إنسانية باسم الحكومة العراقية للمتضررين من الزلزال في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية".

وقضى نحو 1559 شخصاً وأصيب كثيرون في سوريا بفعل الزلزال الذي أودى كذلك بحياة نحو خمسة آلاف شخص وجرح أعداد كبيرة في تركيا.