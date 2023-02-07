نداء استغاثة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة للمبادرة لتقديم المساعدة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وجاء في بيان الاستغاثة "في الوقت الذي نعزّي فيه الشعبين السوري والتركي على الكارثة التي ألمت بهم نتيجة الزلزال الذي حدث في 6 شباط ٢٠٢٣ فإننا نعزّي أنفسنا وأهلنا في منطقة عفرين وجنديرس وكافة البلدات والقرى الكوردية التي شملتها الكارثة".

وأضاف البيان "وفي الوقت الذي هبّ المجتمع الدولي لمساعدة تركيا وسوريا إلى حد ما فإننا نجد من واجبنا تقديم المساعدة الممكنة لأهلنا في منطقة عفرين وجنديرس وغيرها".

وتابع "لذا نناشد جماهير شعبنا وأعضاء ومناصري حزبنا في إقليم كوردستان، للمبادرة لتقديم المساعدة لأهلنا في الشمال السوري، وبشكل خاص في عفرين وجنديرس اللتين تعرّضتا لهذه الكارثة، وتحولت المنطقة إلى منطقة منكوبة وباتت الأوضاع كارثية ومفجعة في ظل عدم وجود إمكانيات كافية لتقديم المساعدة ودعم العالقين وانتشالهم من تحت المباني المنهارة، حيث يعمل الأهالي بأدوات بدائية وأيديهم لإنقاذ من يمكن إنقاذه".

ولفت إلى "أننا في قيادة اقليم كوردستان للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ندعو الجميع للمساهمة في حملة جمع المساعدات المالية والعينية لأهلنا في المناطق المنكوبة وبشكل خاص عفرين وجنديرس".

وختم "كما أن مكتب قيادة إقليم كوردستان يعلن الحداد العام لمدة أسبوع تضامناً مع الضحايا".

مراكز جمع التبرعات الذي أطلقه الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

-أربيل–مقر التنظيم للحزب في فلكة الزراعة

-مقر مكتب العلاقات الوطنية

-دهوك-مقر الحزب في مخيم دوميز

-زاخو مقر الحزب

-دهوك مقر الحزب في فايدة

-مخيمات اللاجئين في إقليم كوردستان

-قيادة مكتب إقليم كوردستان