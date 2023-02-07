سیاسة

خبير إيطالي: زلزال تركيا حرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب

وذكر أن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا
author_image أحمد حاجي
کوردستان زلزال تركيا سوريا خبير إيطالي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد (لوحة الأناضول) 3 أمتار نحو الغرب.

وأوضح دوغليوني للصحافة الإيطالية الثلاثاء، أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية.

وأشار أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار لكن المعلومات النهائية سيتم الحصول عليها بعد الاطلاع على بيانات القمر الصناعي.

وذكر أن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا.

وبحسب خبراء، فإن الزلزال الذي وقع في تركيا بولاية قهرمان مرعش، كان أقوى بألف مرة من زلزال 2016 الذي حدث في إيطاليا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

 

المصدر: وكالة الأناضول 

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