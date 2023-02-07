الخارجية التركية: تلقينا عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الإثنين.

جاء ذلك الثلاثاء في تصريحات للصحفيين من المطار في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ولفت إلى أن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، وأنه من المزمع قدوم فرق أخرى من 7 دول.

وأكد أنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وصولهم بأسرع وقت.

من ناحية أخرى، أشار الوزير التركي إلى اتخاذ خطوات لإيواء المواطنين المتضررين من الزلزال في فنادق بولايات أنطاليا وموغلا ومرسين، وأن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي يتولى تنسيق الموضوع.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أنه بدوره زار أنطاليا وعقد 3 اجتماعات اليوم مع ممثلي القطاع السياحي في الولاية.

وذكر أنه تم الاتفاق على تخصيص فنادق لاستقبال المواطنين القادمين من المناطق المنكوبة، وأن عدد الأسِرة المخصصة تجاوز 50 ألف سرير.

كما أشار إلى تخصيص دور ضيافة تابعة لمؤسسات حكومية، بسعة 4 آلاف و380 سريرا لإيواء المتضررين من الزلزال.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.