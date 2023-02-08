سیاسة

مكتب السيستاني يدعو لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمّر "في أسرع وقت"

author_image سوار أحمد
العراق السيستاني المرجعية الزلزال

أربيل (كوردستان24)- دعا مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الأربعاء، الى توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا، "في أسرع وقت".

وجاء في بيان لمكتب السيستاني ان "الزلزال الشديد الذي ضرب أخيراً مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية قد أسفر - كما تشير إليه المعلومات المتجددة - عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر مادية هائلة في المساكن والبنى التحتية ، في كارثة انسانية قلّ نظيرها في العصر الأخير".

وتابع "والمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إذ تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، فإنها تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

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