العراق يرسل 650 طناً من المواد الغذائية إلى سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، إرسال 650 طن من المواد الغذائية الى سوريا لإغاثة مواطنيها على خلفية كارثة الزلزال غداً.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن وزارة التجارة سترسل يوم الاربعاء قافلة الى دولة سوريا تتضمن 650 طنا من مادة الأرز والسكر والبقوليات وزيت الطعام.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استمرار الجسر الجوي لتقديم المساعدات لكل من سوريا وتركيا، وإرسال فريق من خبراء الإنقاذ لدعم الفرق السورية.

وقال حيدر مجيد، إنه" انطلقت يوم أمس أول طائرتين للقوة الجوية العراقية من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في بغداد ضمن الجسر الجوي الذي وجه بإنشائه رئيس مجلس الوزراء لإغاثة الشعب السوري الشقيق جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المدن السورية".

وأضاف مجيد، أن" طائرتي يوم أمس تضمنتا أطنانا من المواد الطبية والإسعافات الأولية والمعدات الفورية العاجلة وبعض المعدات والمستلزمات كالخيام والبطانيات والأفرشة ، فضلاً عن بعض المواد الغذائية"، منوهاً بأن" كمية المساعدات هي 60 طناً من مواد مختلفة".

وتابع، أن" فريقاً من الهلال الأحمر العراقي رافق الرحلة وينسق مع الهلال الأحمر السوري لتقديم المعونة، وسيستمر الجسر الجوي بالتوجه إلى سوريا لإنجاز المهمة، وستنطلق قافلة من وزارة التجارة محملة بأطنان المواد الغذائية متجهة إلى سوريا، واليوم أيضاً ستصل قافلة من الصهاريج المحملة بمليون لتر من الوقود، 500 ألف لتر من البنزين و500 ألف لتر من زيت الغاز".

وتابع مجيد، أنه" سيتوجه اليوم أو غداً مع الشحنات الجوية المتوجهة إلى سوريا فريق من الخبراء والمختصين بعمليات الإنقاذ من الدفاع المدني بنحو 35 ما بين ضابط ومنتسب مع معداتهم وأجهزتهم لمشاركة فرق الإنقاذ في سوريا وتقديم المشورة والدعم وتقديم عمليات الإسناد كافة، فضلاً عن عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض".