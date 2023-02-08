فيديو.. المكسيك ترسل كلابها الشهيرة للمشاركة في جهود الإنقاذ بتركيا

أربیل ( كوردستان 24 ) - أعلنت المكسيك عن إرسال كلابها المدربة إلى تركيا، للمساعدة في أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض، في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين، وأدى إلى تدمير آلاف المباني في البلاد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن ما لا يقل عن 16 كلبا، أقلعوا جنبا إلى جنب مع مدربيهم، الثلاثاء، إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ، حسبما نقلته "سي ان ان".

وتابع إبرارد، أن ما وصفه بـ"قلب فريق الإنقاذ بالمكسيك" يطير حاليا إلى تركيا لمساعدة البلد، وسيهبط في مطار في مدينة أضنة التركية، وهي مدينة جنوبية كبرى بالقرب من مركز الزلزال.

وضمت الرحلة أيضا خبراء في البحث والإنقاذ من الجيش المكسيكي وأفراد من البحرية و"خمسة مسؤولين في وزارة الخارجية و15 عضوا في الصليب الأحمر"، حسبما جاء في بيان صحفي حكومي.

وشارك المسؤول المكسيكي، مقطع فيديو لفريق كلاب البحث، والذي ضم كلاب من سلالة المالينوا البلجيكي وMalinois والراعي الأسترالي وكلاب اللابرادور، كما نشر مقاطع فيديو لأعضاء الصليب الأحمر المكسيكي وكلابهم.

وأصبحت كلاب البحث والإنقاذ المكسيكية رمزا للصمود والمقاومة بالبلاد، بعد عملها الكبير في مواجهة المأساة التي أعقبت زلزال عام 2017 الذي أودى بحياة المئات في العاصمة مكسيكو.

وخلال أعمال البحث بين الأنقاض في مكسيكو، اكتسبت كلبة الإنقاذ "فريدا"، شهرة عالمية وهي تبحث عن ناجين بين أنقاض الزلزال واضعة نظارات وجوارب واقية.

وطوال فترة خدمتها، أنقذت فريدا، إجمالي 43 شخصا بين عامي 2010 إلى 2019، داخل وخارج المكسيك حيث سبق أن شاركت في جهود الاستجابة لحالات الطوارئ بهايتي والإكوادور أيضا، قبل أن تتقاعد.

وبعد وفاتها في عام 2022، تم الكشف عن إقامة تمثال لتكريمها خارج المكتب الرئيسي للبحرية في العاصمة المكسيكية.

المصدر : الحرة

El corazón de nuestro equipo de rescate volando en estos momentos hacia Turquía : pic.twitter.com/fl82LCdJ13 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023