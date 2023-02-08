سیارات " كيا " الاعلی مبیعا فی العراق منذ 8 سنوات

أربیل (كوردستان 24 ) - بلغت مبيعات السيارات العراقية خلال عام 2022 نحو 108 الاف سيارة، وبنسبة ارتفاع 26.7٪، وهي الأعلى منذ 8 سنوات، وفق بيانات شركات عالمية.

وذكرت شركة Focus 2 Move المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، في تقرير تابعته كوردستان 24 ، أن "شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد تسجيل شراء 11892 سيارة جديدة بارتفاع بلغت نسبته (72.7٪)عن نفس الفترة من عام 2021".

وأضافت الشركة، أنه "من ناحية البيانات التراكمية لعام 2022 على مستوى العلامة التجارية، فما تزال سيارات (كيا) في الصدارة حيث تم بيع 29.904 ألف سيارة هذا العام، بانخفاض ما نسبته (5.2 ٪) عن عام 2021، تليها (تويوتا) ثانيا التي بلغ إجمالي مبيعاتها 26.505 الف سيارة بارتفاع (77.9 ٪).

وأوضحت أن "(هيونداي) احتلت المرتبة الثالثة مع 10.917الف سيارة تسجيل جديد، بانخفاض (2.0٪) عن عام 2021، ومن ثم تأتي (شيري) في المرتبة الرابعة مع 6600 سيارة بارتفاع (23.2٪)، وجاءت سيارات (MG الصينية) عند 5395 سيارة (+ 69.9٪)، وجاءت سيارات (شيفروليه) سادسا في 5128 سيارة بارتفاع بلغ (53.6٪) ، وجاءت سيارات (سوزوكي -up 15) في المركز السابع مع 2830 مبيعات تراكمية بارتفاع (1535.8٪)".