سیاسة

تركيا| إدارة الكوارث تكشف حصيلةً جديدة لضحايا الزلزال

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فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين- عدسة كوردستان 24
فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين- عدسة كوردستان 24
ترکیا زلزال تركيا سوريا أفاد الخوذ البيضاء إدلب عفرين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تعرّضت له مناطق في وسط وجنوبي تركيا، إلى أكثر من 6 آلاف قتيل وإصابة ما لا يقل عن 37 ألف آخرين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفع إلى 6234 قتيل وإصابة 37011 آخرين بجروح مختلفة.

وضرب زلزالٌ فجر الاثنين، منطقة شرق المتوسط بقوة 7.4 درجة، أعقبه زلزالٌ آخر بقوة 7.6 درجة، تسبّب بوقوع خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات بمناطق في سوريا وتركيا.

في المقابل، قالت وزارة الصحة السورية إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 769 قتيلاً و1448جريح، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التابع للمعارضة، بأن عدد الضحايا في شمال غربي البلاد بلغ 790 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2200، وسط توقّعاتٍ بارتفاع الحصيلة.

وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أعلن أمس أن أنقرة تلقّت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية.

ولفت إلى أن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، وأنه من المزمع قدوم فرق من 7 دول أخرى.

يأتي ذلك، في وقتٍ ناشدت السلطات السورية الرسمية المجتمع الدولي بمدّ يد العون لها، لدعم المناطق التي تعرضت للزلزال.

وتعاني مناطق في شمالي سوريا خاصةً عفرين وإدلب، الخارجتين عن سلطة دمشق، من نقصٍ في الإمدادات وفرق الإنقاذ، ما تسبب ببطء عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

 

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