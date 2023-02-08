الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 6 إرهابيين في الأنبار وسامراء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يوم الثلاثاء، الإطاحة بستة إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وقالت المديرية في بيان، إنه" استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لـ (استخبارات وأمن) عمليات الجزيرة وسامراء والفرقة السابعة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

وأضاف، أن" الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في أقضية عنة والرمادي وهيت وسامراء، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".