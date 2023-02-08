أنتعاش في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار

أربيل (كوردستان 24 ) - على مدى أكثر من شهرين شهد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي إنخفاضا كبيرا الا أنه عاد لينتعش من جديد بعد موافقة البنك المركزي العراقي على قرار بتعديل سعر بيع الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والذي سيكون 1300 دينار للدولار الواحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية في إقليم كوردستان العراق اليوم هي كما يلي:

100 دولار مقابل 147500 دينار عراقي

100 يورو مقابل 158500 دينار عراقي

100 جنيه استرليني يساوي 177 ألف دينار عراقي

100 ليرة تركية = 5100 دينار عراقي

100 ألف ريال إيراني مقابل 3300 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2014 دينار عراقي

اسعار الذهب في اقليم كوردستان العراق اليوم كالتالي:

غرام الذهب عيار 24 يساوي 450.000 دينار عراقي

غرام الذهب عيار 21 يساوي 395000 دينار عراقي

غرام الذهب عيار 18 يساوي 335000 دينار عراقي