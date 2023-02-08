سیاسة

الحبس بحق "حسن صجمة وغفران مهدی " لنشرهمها محتوى مخل بالحياء

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حسن صجمة وغفران مهدي
حسن صجمة وغفران مهدي
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أصدرت محكمة جنح الكرخ، اليوم الأربعاء، 8 شباط احكام مختلفة بحق مدانين اثنين عن جريمة نشر محتوى سيء.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تابعته كوردستان 24  ان "محكمة جنح الكرخ اصدرت حكمين، الاول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان (حسن صجمة)، والثاني لمدة ستة اشهر بحق المدانة (غفران مهدي سوادي) المدعوة بـ (ام فهد) لقيامهما بنشر عدة افلام وفيديوهات تتضمن اقوال فاحشة ومخلة بالحياء والاداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح، أن "الحكمين بحق المدانين يأتيان استنادا لاحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

يذكر أن "مجلس القضاء الاعلى سبق وان وجه محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم، وأكد بتاريخ اليوم 8 /2 /2023 الاعمام على كافة المحاكم بخصوص هذا الموضوع بغية تحقيق الردع العام".

قرار المحكمة
قرار المحكمة

 

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