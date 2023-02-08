"دانة غاز" تستلم أكثر من 300 مليون دولار من مصر وإقليم كوردستان خلال العام المنصرم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "دانة غاز" يوم الأربعاء، أنها استلمت دفعات نقدية من مصر وإقليم كوردستان،بقيمة بلغت اكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2022.

وأفادت الشركة في بيان، إنها حصلت على 1.16 مليار درهم ما يعادل 318 مليون دولار خلال عام 2022، حيث بلغت الدفعات المستلمة في مصر وإقليم كوردستان العراق ما قيمته 311 مليون درهم و854 مليون درهم على التوالي, بإجمالي قيمة دفعات 1.165 مليار درهم, بما يعادل 318 مليون دولار.

وأضافت أن دفعاتها المستحقة ارتفعت بنهاية 31 ديسمبر 2022، عند 110 ملايين درهم 30ما يعادل مليون دولار في مصر، و235 مليون درهم بما يعادل 64 مليون دولار في إقليم كوردستان.

وشهدت دفعاتها المستحقة ارتفاعا على أساس سنوي في إقليم كوردستان العراق، نتيجةً للتأخر في السداد عن الموعد المحدد، في حين أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر قد أسفر عن صعوبة في تحويل الدولارات للخارج.

وأشارت إلى أن استثماراتها ستتماشى مع تحصيلات مدفوعاتها المستلمة وتوافر العملة الصعبة، وستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتحصيل جميع المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

ودانة غاز، شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.