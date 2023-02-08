الرئيس التركي : سنؤمن الاقامة لمتضرري الزلزال واعمار مناطقهم خلال سنة واحدة

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، 8 شباط أن الحكومة التركية ستؤمن إقامة لائقة للمتضررين من الزلزال، مشيراً الى أن اعمار مناطقهم سيتم خلال سنة واحدة.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم من مكان الزلزال وتابعتها كوردستان 24 إن "الدولة ستؤمن إقامة لائقة لكافة المتضررين إلى حين إعمار منازلهم"، مشيرا الى أن "عملية إعادة الإعمار ستتم خلال سنة واحدة".

وأضاف أن "الدولة تبذل كل جهدها في المدن المتضررة من الزلزال"، موضحا أن " الدولة تبذل كل مساعيها مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة".

وبين أنه "سيتم رفع الأنقاض ونعيد إعمار كل المناطق المتضررة"، لافتا الى أن "تركيا تواجه كارثة كبرى وكهرمان مرعش كانت الأكثر تضررا".

وأكد أن "الدولة نسقت مع فنادق في أنطاليا ومرسين، ونحن مستعدون لتأمين كل مستلزمات المواطنين من مأكل ومشرب".