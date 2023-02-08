مباحثات عراقية أردنية شاملة لإقامة مدينة اقتصادية مُشتركة

أربيل (كوردستان 24) - شاركت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الأربعاء، 8 شباط فـي الاجتماعـات الفنيـة للجنـة العراقيـة الأردنيـة المُشتركـة لمُناقشـة ملفـات التعـاون الثُنائـي فـي مُختلـف المجـالات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الوزارة شاركـت في اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العراقية الأردنية المُشتركة للدورة ( 29 ) بحضور الوفد العراقي ونُظرائهم من الجانب الأردني للتباحُث حول الملفات المطروحة لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وصياغة التوصيات والمحاضر النهائيـة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع حضره عن الجانب العراقي وكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة التخطيط والمُستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن ومُدير عام هيئة المُدن الصناعية وعدد من المُدراء العامين والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما حضرَ عن الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعدد من السادة المسؤولين والمعنييـن".

واشار الى أن "الاجتماع تضمن مُباحثات ومُناقشات شاملة حول الفقرات والمواضيع المُتعلقة بملفات التعاون في مُختلف المجالات منها التعاون الصناعي للسير بخطوات إقامة المدينة الإقتصادية المُشتركة وملفات التعاون في قطاعات التربية والتعليم والإعمار والإسكان والبلديات والعلاقات الخارجية والعدلية والنقل والإتصالات بالإضافة إلى التجارة والإستثمار والصحة والبيئة والزراعة والمياه والثقافة والسياحة والآثار"، مبينا أنه "جرى تأكيد حرص البلدين على توطيد الأواصر والعلاقات الثُنائية وتحقيق المصالح المُشتركة من خِلال ترجمة الملفات إلى نتائج حقيقية ومشاريع واعدة تخدم البلديـن"