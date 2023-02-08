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كوردستان24 ومعهد الجزيرة للإعلام يعلنان عن دورة للصحافة الاستقصائية

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کوردستان الصحافة الاستقصائية معهد الجزيرة للإعلام كوردستان24 مصعب شوابكة

أربيل (كوردستان 24)- تعلن مؤسسة كوردستان24 الإعلامية، بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام عن افتتاح دورة في مجال الصحافة الاستقصائية بمقرّها الرئيسي في أربيل.

ومن المقرّر أن تبدأ الدورة في الـ 5 من شهر مارس آذار المقبل وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت إشراف المدرب مصعب شوابكة.

ويمكن للراغبين بالتسجيل في هذه الدورة زيارة الرابط:  سجّل معنا

أو الاتصال عبر:

009647505432424

009647505422424

ووقعت كوردستان24 ومعهد الجزيرة للإعلام اتفاقية دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 2/10/2022، حيث تتواجد عدة فرق من معهد الجزيرة في المقر الرئيسي لمؤسسة كوردستان 24 في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

 

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