مجلس وزراء إقليم كوردستان يعلن إطلاق حملة واسعة لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 شباط (فبراير) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، مواساة إقليم كوردستان وتعازيه وتضامنه مع أسر وذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأشار إلى أن إقليم كوردستان سيقدم كل المساعدات الممكنة لضحايا الكارثة، إذ وصلت أولى قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة إلى تركيا، وستتواصل العملية. وفي الوقت ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء إطلاق حملة واسعة النطاق لجمع المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المنكوبين، كذلك وجّه المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدم وزيرا الداخلية ريبر أحمد، والصحة سامان برزنجي تقريراً بشأن الإجراءات الوقائية من الزلازل والاستعدادات الطبية المتبعة لمواجهة الكوارث الطبيعية عند وقوعها والحد من الخسائر.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، قدمت وزيرة الإقليم للشؤون البرلمانية فالا فريد عرضاً عن النظام الداخلي لهيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم في إقليم كوردستان، وبعد ذلك صوّت مجلس الوزراء على النظام الداخلي للهيئة بالإجماع.

كذلك ناقش مجلس الوزراء حل المشاكل والمعوقات المتعلقة بالخدمات العامة في بعض مناطق إقليم كوردستان، ولا سيّما مشكلة المياه والطاقة الكهربائية في قضاء دربنديخان، ووجّه الجهات الحكومية المعنية بالعمل على تحسين الخدمات وإنهاء ما يعتريها من مشاكل وعقبات.