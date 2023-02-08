سیاسة

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ثلاثة أيام من الكارثة أن 50 ألف شخص أصيبوا بجروح وتم إسعافهم
author_image أحمد حاجي
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أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200 الأربعاء، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 8574 شخصاً قضوا في تركيا و2662 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11236.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ثلاثة أيام من الكارثة أن 50 ألف شخص أصيبوا بجروح وتم إسعافهم. 

وفي سوريا أكدت مصادر حكومية وطبية أنّ 5000 شخص أصيبوا بجروح. 

وأضاف الرئيس التركي في محاولة لتهدئة الغضب والانتقادات بسبب بطء عمليات الإنقاذ "واجهتنا صعوبات في البداية في المطارات وعلى الطرقات، لكن الوضع أفضل اليوم وسيكون أفضل غداً". 

وتابع "حشدت الدولة جميع مواردها وتعمل مع إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) والبلديات المعنية بكل الوسائل المتاحة لها". 

وأعلن أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003 والمرشح لإعادة انتخابه في أيار مايو، منح 10 آلاف ليرة تركية (531 دولار) لكل عائلة متضررة.

 

المصدر: فرانس برس

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