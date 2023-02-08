انفطرت قلوبنا ألماً.. شيخ الأزهر يدعو العالم لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، العالم للانتفاضة من أجل إغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وكتب شيخ الأزهر على حسابه في تويتر، "انفطرت قلوبنا ألماً، بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا".

وأضاف "أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين، والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض..اللهم رحماك بعبادك المستضعفين".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.