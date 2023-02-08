أوروبا تعد سوريا وتركيا بمساعدات كبرى عبر "الحماية المدنية"

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن سوريا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد عن 11 ألفا هناك وفي تركيا المجاورة.

وقال يانيز لينارتشيتش مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء للصحفيين "تلقينا صباح اليوم طلبا للمساعدة من الحكومة السورية عبر آلية الحماية المدنية".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم دعماً إضافياً طارئاً للدولتين ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب تلك الآلية.

وأضاف أن الدول الأعضاء مدعوة للمساهمة بمساعدات تلبية لهذا الطلب.

ويمكن لأي دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها.

وسيتولى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بمجرد تفعيله تنسيق وتمويل المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء في التكتل وثمان دول أخرى بمجرد تفعيل تلك الآلية.

ومن المقرر أن يزور لينارتشيتش مناطق متضررة من الكارثة في تركيا غداً الخميس.