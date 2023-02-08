تعرّف على أكثر عشرة زلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرين

أربيل (كوردستان 24)- مع حصيلة مؤقتة ترتفع ساعة تلو الأخرى، يصنف الزلزال الذي أدمى تركيا وسوريا الإثنين من الآن بين أكثر عشرة زلازل فتكاً بالأرواح في القرن الحادي والعشرين.

-2004: 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا-

في 26 كانون الأول ديسمبر 2004، تسبب زلزال بقوة 9,1 درجات قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص على سواحل حوالي عشر دول في جنوب شرق آسيا بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.

ووصل ارتفاع الأمواج العاتية إلى 30 متراً في بعض الأحيان وسرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة.

-2010: 200 ألف قتيل في هايتي-

في 12 كانون الثاني يناير 2010، أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1,5 مليون شخص، وحول الزلزال العاصمة بور-أو برانس إلى رُكام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتباراً من تشرين الأول أكتوبر بعدما نقل العدوى جنود دوليون من النيبال أتوا بعد الزلزال.

وقضى في هذه الفورة الوبائية أكثر من عشرة آلاف شخص حتى كانون الثاني يناير 2019.

-2008: 87 ألف قتيل في سيتشوان-

في 12 أيار مايو 2008، أودى زلزال بقوة 7,9 درجات بأكثر من 87 ألف قتيل فيما سقط 4,45 ملايين جريح.

وألحق دماراً في مناطق واسعة من إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين، وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس.

-2005: 75 ألف قتيل في كشمير-

في الثامن من تشرين الأول أكتوبر 2005، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3,5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصاً، وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريباً.

-2003: 31 ألف قتيل في بام في إيران-

في 26 كانون الأول ديسمبر 2003 ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات مدينة بام في جنوب شرق إيران موقعاً أكثر من 31 ألف قتيل ما شكل أكثر من ربع سكان المدينة، وقد لحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.

-2001: 20 ألف قتيل في الهند-

في 26 كانون الثاني يناير 2001 سجل زلزال بقوة 7,7 درجات ولاية غوجارات في غرب الهند موقعاً أكثر من 20 ألف قتيل، ودمر مدينة بوج.

-2011: 18500 قتيل في اليابان-

في 11 آذار مارس 2011، هز اليابان زلزال بقوة 9,1 درجات، بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية تجاوز ارتفاعها العشرين متراً في بعض الأماكن ساحل منطقة طوهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.

وعمت المياه محطة فوكوشيما النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا العام 1986.

وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الاشعاعات.

-2023: أكثر من 11200 قتيل في تركيا وسوريا حتى الآن-

في الخامس من شباط فبراير 2023 ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة تلته هزة أخرى بقوة 7,5 درجات.

وسقط حتى الساعة 11,00 ت غ من يوم الأربعاء أكثر من 11200 قتيل في حصيلة مؤقتة مرجحة للارتفاع.

-2015: تسعة آلاف قتيل في النيبال-

في 25 نيسان أبريل 2015، قضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب وسط النيبال، وقد تعرضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزة لدمار واسع.

-2006: ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا-

في 26 أيار مايو 2006، أسفر زلزال بقوة 6,3 درجات عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا الاندونيسية، وتعرض نحو 38 ألف شخص للإصابة فيما تشرد أكثر من 420 ألفاً.