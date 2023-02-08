سیاسة

الأمم المتحدة تدعو إلى "وضع السياسة جانباً" لتسهيل إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا

author_image أحمد حاجي
سوریا زلزال سوريا تركيا الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- دعت الأمم المتحدة الأربعاء الحكومة السورية إلى "وضع السياسة جانباً" وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أممي بارز في دمشق لوكالة فرانس برس.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح "ندائي هو.. وضع السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني"، معتبراً أنّه "لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض، في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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