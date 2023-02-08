السعودية.. إقبال كبير على حملة تبرعات شعبية لإغاثة سوريا وتركيا

أربيل (كوردستان 24)- شهدت حملة تبرعات شعبية في السعودية، الأربعاء، إقبالاً كبيراً تجاوز 105 آلاف و298 مشاركاً وحصيلة أولية تتجاوز 17 مليونا و7 آلاف و543 ريالاً (نحو 4.5 ملايين دولار)، لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك بحسب بيانات منصة "ساهم" السعودية (حكومية) المسؤولة عن "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا"، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي) غداة توجيه ملكي بإطلاقها.

والثلاثاء، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، المركز بتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم (حكومية) لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وأطلقت الحملة تحت اسم "الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا"، رافعة شعار "عطاؤكم يخفف عنهم"، وفق بيانات المنصة التي تابعتها الأناضول.

وشارك في الحملة وفق بيانات المنصة 105 آلاف و298 مشاركاً وحصيلة أولية تتجاوز 17 مليوناً و7 آلاف و543 ريالاً (نحو 4.5 ملايين دولار) حتى الساعة 12:32 ت.غ.

ويظهر التحديث المتكرر لمنصة الحملة، عن ارتفاع لافت في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق، عبد الله الربيعة، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة، الحملة الشعبية لإغاثة تركيا وسوريا في مؤتمر صحفي بالرياض، بثته قناة الإخبارية الرسمية.

وقال الربيعة، "لله الحمد قبل أن تطلق هذه الحملة الشعبية، بلغت التبرعات أكثر من 13 مليون ريال (3.4 ملايين دولار)، وهذا يجسد صفات الشعب السعودي الذي استجاب لدعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي وولي عهده".

وأضاف الربيعة في المؤتمر الصحفي، "سوف يدشن جسراً جوياً الساعات المقبلة لحمل التبرعات سوءا كانت إيوائية أو صحية أو غذائية وستقوم فرق إنقاذ وأخرى طبيبة وتطوعية بمواقع الحدث".

ونقلت قناة العربية السعودية، عن مدير المركز قوله، إن "العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بالسياسة أو الأجندة السياسية وسنقدم المساعدات للمتضررين من الزلزال بصرف النظر عن مواقعهم".

وتأتي المساعدات السعودية لسوريا في ظل علاقات سياسية ودبلوماسية مجمدة بين الرياض ودمشق منذ 2011.

وعلى مدار يومي الإثنين والثلاثاء، أعلنت 13 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وفق بيانات رسمية.

هذه الدول هي السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر، ولبنان، والجزائر، والأردن، والبحرين، وليبيا، وتونس، وفلسطين، والعراق.