سیاسة

السوداني في أول اتصال مع الأسد: بادرنا إلى دعم السوريين "من غير منّة"

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بشار الأسد محمد شياع السوداني
بشار الأسد محمد شياع السوداني
العراق العراق سوريا محمد شياع السوداني بشار الأسد زلزال

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد وذلك بعد يومين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وتركيا.

وهذا أول اتصال يجريه السوداني مع الأسد منذ أن شغل منصبه رئيساً للوزراء في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن رئيس الوزراء قدم خلال الاتصال الهاتفي "التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين كما أعلن تضامن العراق شعباً وحكومة ورئاسات مع الشعب السوري وقيادته في هذا المصاب الأليم".

وبين أن "العراق، وانطلاقاً من الواجب الإنساني، وروابط الأخوة التي تجمع شعبي البلدين، بادر إلى تقديم الدعم للأشقّاء السوريين من غير فضل أو منّة، في مجال الدفاع المدني وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة، من الوقود والمواد الإغاثية الطبية والصحية والغذائية".

وأكد السوداني "على أهمية أمن سوريا واستقرارها، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وجاء في البيان "أعرب الرئيس السوري عن بالغ شكره وامتنانه للعراق حكومةً وشعباً على مبادرة التضامن والدعم، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

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