العراق يسمح بدخول السماد عبر كوردستان ويبحث "التداعيات الأمنية" لمخيم مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الأربعاء السماح بدخول صنفين من السماد عبر إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية.

وقال المجلس في بيان صدر بعد اجتماع عقد اليوم، إنه قرر المجلس السماح بدخول سماد الداب واليوريا عبر إقليم كوردستان إلى المحافظات الأخرى لتلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين من هاتين المادتين، "على أن تقدم القوات الأمنية التسهيلات المناسبة لذلك".

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري ناقش "التداعيات الأمنية لمخيم مخمور، وضرورة تنظيم العمل فيه من الناحية الأمنية والإدارية".

ولم يخض البيان في مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

ويقطن مخيم مخمور نحو عشرة آلاف لاجئ كوردي من تركيا. وسبق أن تعرض إلى هجمات جوية تنفذ غالباً بطائرات تركية مسيرة.

وتقول أنقرة إن المخيم يمثل "قاعدة" لحزب العمال الكوردستاني. ويقع المخيم على بعد 50 كيلومتراً جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وإلى جنوب شرق الموصل.