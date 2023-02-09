سیاسة

السوداني يتوجّه إلى الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى

author_image سوار أحمد
العراق السوداني الإمارات استثمارات

أربيل (كوردستان24)- توجه رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وقال السوداني يوم الأربعاء، إنه سيبحث في الإمارات عن "شراكة مستدامة"، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار.

وأضاف أيضا "ستتطرق مباحثاتنا مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات"، مشيرا الى ان "الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق".

وأوضح السوداني أن الزيارة تأتي تأكيداً على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات، وكشف كذلك أنه سيناقش "مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة والنتائج الإيجابية من (قمة بغداد 2).

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف