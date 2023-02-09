السوداني يتوجّه إلى الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى

أربيل (كوردستان24)- توجه رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وقال السوداني يوم الأربعاء، إنه سيبحث في الإمارات عن "شراكة مستدامة"، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار.

وأضاف أيضا "ستتطرق مباحثاتنا مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات"، مشيرا الى ان "الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق".

وأوضح السوداني أن الزيارة تأتي تأكيداً على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات، وكشف كذلك أنه سيناقش "مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة والنتائج الإيجابية من (قمة بغداد 2).