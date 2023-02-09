ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر إلى أكثر من 16 ألف قتيل وتواصل البحث عن ناجين

أربيل (كوردستان24)- أفادت آخر الأرقام الرسمية اليوم الخميس، بإرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القاتل والمدمر الذي ضرب الاثنين تركيا وسوريا، إلى أكثر من 16000 قتيل.

ووسط أجواء البرد القارس، يسابق رجال الإغاثة الزمن في محاولة للعثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وأقر أردوغان بوجود "ثغرات" في تدبير هذه المأساة، في خضم العديد من الانتقادات التي توجه بهذا الشأن.

وقتل 12873 شخصا في تركيا و3162 في سوريا حسب السلطات ومصادر طبية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 16035 قتيلا.

ويُعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات الإنقاذ، فيما أن الساعات الـ72 الأولى "حاسمة" للعثور على ناجين، بحسب رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كينيك.

ففي محافظة هاتاي التركية (جنوب) التي تضررت بشدة من الزلزال، تم إخراج أطفال وفتية من تحت أنقاض أحد المباني.

وقال أحد عمال الإنقاذ، ألبرين سيتينكايانوس لفرانس 24، "فجأة سمعنا أصوات وبفضل الحفارة.. تمكنا على الفور من سماع ثلاثة أشخاص في وقت واحد". وأضاف "نتوقع وجود المزيد.. إن فرص إخراج الناس أحياء من هنا عالية للغاية".

وتوجه انتقادات متزايدة عبر الإنترنت لإدارة هذه المأساة من قبل السلطات. ولم تصل أي مساعدة أو عمال إنقاذ الثلاثاء إلى مدينة كهرمان مرعش، المدمرة والمغطاة بالثلوج ويزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.