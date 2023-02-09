لتعاملها الإنساني مع اللاجئين.. ميركل تحصل على جائزة اليونسكو للسلام

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الأربعاء، منح جائزتها للسلام لهذا العام للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عن دورها الكبير في التعامل مع أزمة اللاجئين خلال العقد المنصرم.

وقال رئيس لجنة التحيكم إن ما فعلته ميركل هو "درس تركته للتاريخ".

ومنحت المنظمة ميركل هذه الجائزة تكريما لسياستها المتعلقة باللاجئين في عام 2015 عندما آوت أكثر من 1،2 مليون لاجئ ومهاجر في ذلك العام.

وأشارت ميركل في كلمة شكر، إلى تزايد بؤر الأزمات الجديدة في العالم ودعت إلى حل الصراعات بشكل سلمي وقالت إن "الحوار هو سلاح الأقوياء وليس الضعفاء".

وخصصت ميركل الجائزة لعمال الإغاثة المتطوعين الذين ساعدوا في إيواء اللاجئين في أوج الأزمة.

وسلمت المديرة العامة لليونسكو اودري ازولاي الجائزة للمستشارة الألمانية السابقة خلال حفل في العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، وقالت موجهة حديثها إلى ميركل:" لقد أظهرتم شجاعة في وقت أراد فيه آخرون عزل أوروبا".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال، إن ميركل "سيدة دولة استثنائية ونصيرة للإنسانية".

وتحمل الجائزة اسم الرئيس الإيفواري الراحل فليكس هوفويت بوانيي، مؤسس دولة كوت ديفوار ورئيسها الأول، وتأسست مؤسسة فليكس هوفويت بوانيي في عام 1989 ويجري منح هذه الجائزة منذ عام 1991 كل عام للأشخاص أو المنظمات الذين يبذلون جهودا خاصة من أجل تعزيز السلام أو البحث عنه أو تأمينه.