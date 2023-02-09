أرقام وإحصائيات مؤسسة بارزاني الخيرية لمساعدة متضرري زلزال تركيا

أربیل (كوردستان 24 )- بتوجيه من رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس المجلس التأسيسي لمؤسسة بارزاني الخيرية ، غادرت فرق الإنقاذ التابعة للمؤسسة وقوافل الإغاثة إلى تركيا يوم الاثنين 6 فبراير 2023 لمساعدة ضحايا الزلزال في ذلك البلد.

ووصل إلى تركيا فريق مدرب من مؤسسة بارزاني الخيرية في مجالات الاستجابة للطوارئ ، مزود بكافة المستلزمات الطبية ، لمساعدة ضحايا الزلزال ، حيث تتكون القافلة الأولى من 15 سيارة و 50 عامل إسعاف.

وأعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن استعداد فرقها لإرسال فرقها الى سوريا أيضا لمساعدة ضحايا الزلزال فور انتهاء الاجراءات الادارية في المنافذ الحدودية بين اقليم كوردستان ووغرب كوردستان (شمال سوريا).

ويتكون الفريق الطبي المرسل إلى تركيا من كوادر طبية مدربة في المجال الاغاثي وبمختلف التخصصات من سيارات الإسعاف والمستلزمات الطبية ، ويشمل عملهم اليومي علاج الجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ونقل الجرحى إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف.

وتقوم هذه الفرق والكوادر التخصيية الطبية والاغاثية بدعم فريق وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان أثناء عملهم الاغاثي في المناطق المنكوبة .

توزعت أعمال الفرق الاغاثية لمؤسسة بارزاني الخيرية ومؤسسات حكومة الاقليم في المناطق الاكثر تضررا جراء الزلزال وهي ( أورفا وديلوك ومرش وآديامان ونورداخ ) .

ونشرت مؤسسة بارزاني الخيرية أرقاما وإحصائيات بخصوص مباشرة فرقهم الاغاثية منذ اليوم الاول من وصولهم الى تركيا ومساعدة المتضررين والمناطق المنكوبة جراء الزلزال ، وتلقت كوردستان 24 نسخة من هذه الارقام وهي كالتالي :

في اورفا وزعت 2000 وجبة غذائية جاهزة

في نورداخ 5000 بطانية

في ديلوك 426 مساعدات طبية

في آديامان 2000 وجبة غذائية جاهزة

مساعدات مرسلة الى تركيا ويتم تجهيزها وتوزيعها :

في أورفا وديلوك 1000مدفأة غازية وكهربائة ( شركة كورك )

في أورفا وديلوك 4000 بطانية ( شركة كورك )

في أورفا ومرش ( 10 ) سيارات حمل للماء المعقم ( شركة UB )

إضافة الى جدول مرفق يبين أنواع وحجم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال التركي .