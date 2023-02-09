كوردستان تطلق حملة تبرعات واسعة لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

أربيل (كوردستان24)- تستمر حملة جمع المساعدات التي انطلقت في العديد من المناطق في إقليم كوردستان لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، لليوم الثاني.

وتتواصل حملة جمع المساعدات والتبرعات لضحايا الزلزال في أربيل والسليمانية وإدارة رابرين وكرميان وكركوك ودهوك والعديد من المناطق الأخرى.

واعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، مساء الأربعاء ، انه بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني تم إطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات لمنكوبي الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.

كذلك وجّه مسرور بارزاني، المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

ووصلت قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة إلى تركيا من إقليم كوردستان، وستتواصل العملية. وفي الوقت ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضح أوميد خوشناو، ان مركز جمع التبرعات والمساعدات في العاصمة أربيل سيكون امام منتزه شاندر، حيث سيتم نصب خيمة امام المنتزه لاستقبال المتبرعين بدءاً من الصباح الباكر من يوم غد الخميس.

واعلن محافظ أربيل عن رقم بنكي للراغبين بالتبرع بالاموال للمنكوبين (508 مصرف المنارة) .

كما دعا علماء الدين من كل الأديان الى دعوة وحث الناس للتبرع.

بالتزامن، اطلقت محافظة دهوك حملة لجمع المساعدات والتبرعات لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا وستستمر 5 أيام.

من جهتها أعلنت منظمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا، في اربيل، عن إطلاق حملة تبرعات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا والمناطق الكوردية منها ( عفرين و جنديرس ).

وقالت منظمة الخوذ البيضاء يوم الأربعاء، ان "حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا، ارتفعت لأكثر من 1900 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة".

وأكدت الخوذ البيضاء ان فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور حوالي 75 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

ويشكو الأهالي في ناحية جندريس التابعة لمنطقة عفرين، من عدم وصول المساعدات للمنطقة، وضعف جهود الإنقاذ بسبب قلة اعداد الفرق المختصة والمعدات في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة، ان "المساعدات إلى الشمال السوري عبر تركيا ستنطلق صباح الخميس".