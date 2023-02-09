النزاهة تضبط 6 مسؤولين وموظفين في نينوى بتهمة الاحتيال والنصب

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، 9 شباط ضبط 6 موظفين في مديرية الماء في محافظة نينوى بتهمة النصب على زملاء لهم لا يجيدون القراءة، وتنظيم معاملات وهمية لصرف أموال، وهدر مليار و367 مليون دينار عراقي.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته كوردستان 24 إن فريقا تابعا لها تمكن "من ضبط كلٍّ من المعاون الإداريِّ ومسؤول شعبة الموارد البشريَّة ومحاسب في مديريَّة ماء نينوى، فضلاً عن مسؤول الشعبة القانونيَّة وحقوقيٍّ ومُدقّقٍ في شركة التجهيزات الزراعيَّة - فرع نينوى".

وأضافت أن "المتهمين "اشتركوا في الاحتيال والنصب على مُوظَّفين في مُديريَّة ماء المُحافظة، وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ؛ لصرف مبالغ ماليَّةٍ والتسبُّب بالإضرار بالمال العام، وأقدموا - بالاشتراك والتواطؤ - على أخذ بصمات مُوظَّفين في مُديريَّة ماء نينوى لا يجيدون القراءة والكتابة على كفالاتٍ وتعهُّداتٍ لمُعاملات تجهيز معدَّاتٍ زراعيَّةٍ وهميَّةٍ بطريقة النصب والاحتيال".

ولفتت إلى أنهم "أوهموا المُوظَّفين بأنَّ البصمات المأخوذة؛ هي لإضافة خدمة العقد لمُدة سنتين"، مشيرةً إلى أن "العمليَّة، التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط (٣٩) معاملة، لتجهيز الفلاحين بمعدَّاتٍ زراعيَّةٍ بــ(٠٤٩، ٠٦٨، ٣٦٧، ١) مليار دينارٍ عراقيٍّ".

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

المصدر : بغداد اليوم