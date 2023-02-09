هيئة الأنواء تعلن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للثلوج في المنطقة الوسطى يوم غد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الغربية في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة منها،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في عموم البلاد، اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وبين أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون طقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن منها،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن منها ،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة بعد الظهر ،اما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".