القبض على أول سارق بزي الشرطة بين الابنية المهدمة في تركيا
أربيل ( كوردستان 24 ) - ألقت الشرطة التركية القبض على شخص متنكر بزي الشرطة التركية وهو يقوم بسرقة الممتلكات العامة بين أنقاض الابنية المهدمة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا .
وإنتشرت الصورة في المواقع التركية التي قالت أن الشرطة التركية ألقت القبض على سارق متنكر بزي شرطة في مدينة شانلي أورفا وهو يقوم بسرقة الابنية المهدمة ، وقد أثار الخبر سخطا وأستياءا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي التركية .
http://odatv5.com/guncel/polis-yelegiyle-yakalandi-270036
Şanlıurfa'da polis yeleği giymiş bir yağmacı yunuslarımız tarafından yakalandı.— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) February 8, 2023
👏 pic.twitter.com/aPOSnOXdUb