سیاسة

القبض على أول سارق بزي الشرطة بين الابنية المهدمة في تركيا

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الشرطة التركية برفقة الشخص المتنكّر بزي الشرطة- عدسة كوردستان
الشرطة التركية برفقة الشخص المتنكّر بزي الشرطة- عدسة كوردستان
ترکیا

أربيل ( كوردستان 24 ) - ألقت الشرطة التركية القبض على شخص متنكر بزي الشرطة التركية وهو يقوم بسرقة الممتلكات العامة بين أنقاض الابنية المهدمة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا .

وإنتشرت الصورة في المواقع التركية التي قالت أن الشرطة التركية ألقت القبض على سارق متنكر بزي شرطة في مدينة شانلي أورفا وهو يقوم بسرقة الابنية المهدمة ، وقد أثار الخبر سخطا وأستياءا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي التركية  .

http://odatv5.com/guncel/polis-yelegiyle-yakalandi-270036

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