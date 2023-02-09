القبض على أول سارق بزي الشرطة بين الابنية المهدمة في تركيا

أربيل ( كوردستان 24 ) - ألقت الشرطة التركية القبض على شخص متنكر بزي الشرطة التركية وهو يقوم بسرقة الممتلكات العامة بين أنقاض الابنية المهدمة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا .

وإنتشرت الصورة في المواقع التركية التي قالت أن الشرطة التركية ألقت القبض على سارق متنكر بزي شرطة في مدينة شانلي أورفا وهو يقوم بسرقة الابنية المهدمة ، وقد أثار الخبر سخطا وأستياءا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي التركية .

http://odatv5.com/guncel/polis-yelegiyle-yakalandi-270036