العراق يرسل طائرتي مواد إغاثية وغذائية ودوائية إلى تركيا اليوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي الخميس، عن إرسال طائرتي مواد إغاثية وغذائية ودوائية إلى ضحايا الزلزال في تركيا اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية والغذائية والدوائية والصحية، ستنطلق اليوم إلى تركيا، للإغاثة ضحايا الزلزال".

وأضاف، أن "ذلك جاء استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وضمن الشحنات الجوية والبرية المتجهة إلى سوريا وتركيا".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية إلى سوريا وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يستمر الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية والطبّية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، إلى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا".

وأضاف أن "ذلك جاء تأكيداً على تضامن العراق شعباً وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".