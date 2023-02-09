سیاسة

العراق يرسل طائرتي مواد إغاثية وغذائية ودوائية إلى تركيا اليوم

author_image سوار أحمد
العراق العراق المساعدات تركيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي الخميس، عن إرسال طائرتي مواد إغاثية وغذائية ودوائية إلى ضحايا الزلزال في تركيا اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية والغذائية والدوائية والصحية، ستنطلق اليوم إلى تركيا، للإغاثة ضحايا الزلزال".

وأضاف، أن "ذلك جاء استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وضمن الشحنات الجوية والبرية المتجهة إلى سوريا وتركيا".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية إلى سوريا وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يستمر الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية والطبّية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، إلى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا".

وأضاف أن "ذلك جاء تأكيداً على تضامن العراق شعباً وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف