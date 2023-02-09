السعودية توافق على تمديد الفيزا للمعتمرين العراقيين

أربيل (كوردستان24)- اعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الموافقة على تمديد الفيزا للمعتمرين العراقيين.

وقال رئيس هيئة الحج والعمرة في كلمة القاها نيابة عنه الوكيل الاداري والمالي شريف احمد عباس، خلال مؤتمر صحفي، ان "زيارة وزير الحج السعودي والوفد المرافق له تعد سابقة من نوعها وتعزز العلاقات بين البلدين وحرصهما على ادامة الخدمات للحجاج من خلال تعاون شركات الحج والعمرة ووجود التسهيلات من القائمين على وزارة الحج السعودية".

واضاف، ان "تسهيلات قدمت من بينها تمديد تأشيرة العمرة لمدة 3 اشهر ما ولد ارتياح كبير لشركات العمرة"، مشيرا الى ان "استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة بالتزامن مع الاعتماد المتبادل سيسهل الاجراءات المتبعة بملفي الحج والعمرة".

واكد، ان "الهيئة على اتم الاستعداد للتعاون بكافة المجالات لراحة الحاج والمعتمر العراقي وتقديم افضل الخدمات"، مبينا ان "العراقيين يتوافدون بكثافة ومنذ بداية موسم العمرة الذي انطلق هذا العام حيث تم تسجيل مايقارب 300 الف معتمر لغاية يومنا هذا عبر المطارات جوا ومنفذ عرعر".

وتابع، ان "سنعمل على تقديم الكثير من الخدمات الجديدة والمتطورة خلال موسم الحج، لاسيما وان هناك ملايين من العراقيين يتوافدون لاداء مناسك الحج".