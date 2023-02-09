سیاسة

صحة كوردستان : أرسلنا نحو 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لضحايا زلزالي تركيا وسوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أرسلت حكومة إقليم كردستان حوالي 20 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

قال سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، إن حملة جمع المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجري بإشراف محافظي ومشرفي الإدارات المستقلة.

وتابع برزنجي : "وزارة الصحة التركية عبر القنصلية التركية في اقليم كوردستان طلبت منا رسميا توفير المزيد من الادوية والمستلزمات الطبية للبلاد ، لان عددا كبيرا من المواطنين الاتراك بحاجة الى علاج طبي " وأشار الوزير أن حكومة اقليم كوردستان وجهت جميع المؤسسات بعمل اللازم لتقديم المساعدات ، وبصفتنا وزارة الصحة ، أجرينا اللازم بخصوص تقديم  المساعدات لضحايا الزلزال ".

وقال وزير صحة كوردستان : "لقد أرسلنا حتى الآن نحو 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لضحايا الزلزال ، فيما أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية الكثير من الإمدادات الطبية وأعدت جزءا آخر".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف